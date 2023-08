“Giù le mani da Abc”: mistero sui manifesti affissi in mezza Latina

LATINA – E’ mistero sui manifesti appesi un po’ in tutta la città di Latina, dallo stadio al palazzetto dello sport, ai giardini pubblici, in via del Lido e anche sotto il ponte della Pontina e che riportano il messaggio: “Giù le mani da Abc”. Ma non solo.

Il primo ad apparire infatti è stato un lungo striscione disteso all’esterno del Francioni lungo la circonvallazione – sul modello di quelli utilizzati dai tifosi della curva – per dire “Con Latina Ambiente si è banchettato con Abc no al privato”. E mentre passano le ore gli avvistamenti si moltiplicano, segno di una notevole capacità organizzativa. Le ultime segnalazioni riguardano Via Romagnoli e il liceo Scientifico Grassi, sempre con la versione lunga. Anche il logo non lascia dubbi sul fatto che si parli dell’Azienda per i Beni Comuni che si occupa della gestione dei rifiuti.

Non si capisce quale sia la mano, non ci sono firme né rivendicazioni. L’unica cosa facilmente riscontrabile è che come accaduto in altre occasioni sono stati usati vecchi manifesti della campagna elettorale e in particolare quelli della penultima. Come è possibile rilevare dalla foto qui accanto, nel retro delle vecchie locandine appare il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo.

Tanti commenti e ipotesi, la prima è stata una nota di Lbc, il movimento civico guidato dall’ex sindaco Damiano Coletta: ” Abbiamo un altro giallo estivo in città…. Alcuni cartelli “Giù le mani da ABC” sono stati scritti sul retro dei manifesti elettorali di Vincenzo Zaccheo. Su uno striscione leggiamo: “Con Latina Ambiente si è banchettato con Abc no al privato”. Come mai? Nessuno finora ha mai ventilato l’ipotesi di un ritorno ad azienda privata per la raccolta dei rifiuti. Cosa sta accadendo nelle file della destra che noi non sappiamo? Cosa si sta prospettando in realtà di diverso da quanto annunciato pochi giorni fa dall’assessore Addonizio in una lunga intervista a Latina Oggi? Cosa temono davvero gli autori dei manifesti?”.