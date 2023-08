Impianto sportivo in q4, soddisfatta la Sindaca Celentano

LATINA – ‘Finalmente sono stati aggiudicati i lavori per il centro sportivo outdoor che ricadrà nel quartiere Nuova Latina, ma che sarà a servizio anche del quartiere Nascosa – dichiara il Sindaco di Latina Matilde Celentano -. L’amministrazione, non appena insediata, si è da subito attivata e ha fatto il massimo per avviare tutte le procedure necessarie alla realizzazione dei progetti finanziati dal Pnrr. In soli tre mesi di governo, possiamo orgogliosamente annunciare di aver lavorato giorno e notte per l’ex scuola di via Milazzo, l’ex tipografia di viale XVIII dicembre, il parco Falcone e Borsellino, per l’impianto sportivo di via dei Mille e anche per il progetto del centro sportivo outdoor del quartiere Nuova Latina i cui lavori sono stati appena aggiudicati. Colgo l’occasione per ringraziare anche gli uffici, che hanno lavorato giorno e notte per non rischiare i definanziamenti. Per quest’ultimo progetto, inoltre, Fratelli d’Italia si è da sempre battuta – continua Celentano -. Nel lontano 2019, ad esempio, era stata realizzata una raccolta firme per la realizzazione di un campo di calcio a 11 proprio in zona Nuova Latina e Nascosa, tra i quartieri più popolati della città”. È quanto riporta una nota dell’Amministrazione.

“Come specificato nella determina a firma del dirigente Paolo Cestra pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Latina – ha affermato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – il progetto per il centro sportivo outdoor del quartiere Nuova Latina è stato ammesso al finanziamento con fondi europei nel settembre 2022, mentre nell’epoca commissariale c’è stato l’accordo di concessione del finanziamento per l’intervento; l’incarico dei servizi tecnici relativi alla progettazione, la direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed è stato approvato il progetto definitivo. Con l’insediamento della nuova amministrazione guidata dal Sindaco Matilde Celentano

il 26 maggio 2023, appena 11 giorni dopo l’insediamento, è stato dato avvio alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori. Il successivo 29 giugno sono stati approvati gli atti di gara e avviata la relativa procedura negoziata fino ad arrivare all’aggiudicazione della gara. Insomma, l’amministrazione ha fatto e sta facendo il possibile per non rimanere nell’immobilismo e per fare, fare il bene della città. Con questo progetto ci auguriamo di rispondere alle esigenze dei residenti e delle nuove generazioni e di affermare ancora una volta il ruolo centrale dello sport”.