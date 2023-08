Latina, il Comune affida i lavori per il nuovo centro sportivo outdoor in Q4

LATINA – Sono stati affidati i lavori per la realizzazione del centro sportivo nel quartiere Nuova Latina. Il progetto prevede la realizzazione di un campo da calcio a 5 con tre spogliatoi, di un campo da basket e pallavolo anche questo con tre spogliatoi. Ci saranno poi un campo da tennis e un campo da padel con spogliatoi dedicati, la pista per l’atletica leggera, un campo da bocce e un percorso vita per fare attività sportiva non agonistica all’aria aperta.

L’atto, firmato dall’architetto Paolo Cestra, dirigente del servizio Patrimonio e edilizia pubblica, pubblicato il 16 agosto sull’Albo Pretorio on line del comune di Latina, aggiudica la realizzazione dell’impianto outdoor alla Elettrica A. De Luca di Roma “che ha presentato un ribasso del 25,565% sull’importo dei lavori a base di gara, con conseguente importo contrattuale pari a euro 1.077.239,10 per lavori, di cui euro 36.866,70 per oneri della sicurezza, oltre euro 107.723,91 per IVA al 10%, per complessivi euro 1.184.963,01”.

“È l’ennesimo cantiere che parte dopo quello per realizzare il nuovo Parco di Porta Nord (1.4 milioni di €), dopo i cantieri che stanno partendo di ristrutturazione radicale sugli edifici dell’ex Tipografia sulla circonvallazione (880.000 €), quello dell’ex scuola di Via Milazzo (2 milioni di €), quello partito del parco di Via Sezze (circa 600.000 €), quello imminente di Parco Falcone e Borsellino (4.5 milioni di €) – sottolinea Dario Bellini di Lbc – Lavori importanti che insieme agli altri progetti ormai ai nastri di partenza, cambieranno il volto della nostra città, rigenerando quartieri offrendo alla cittadinanza nuovi spazi di socializzazione e abbattendo per sempre gli scheletri simboli dei fallimenti di una stagione politica infausta. Progetti frutto del lavoro e dell’indirizzo politico dato da Latina Bene Comune durante l’Amministrazione Coletta che guarda alla rigenerazione, alla partecipazione, alla sostenibilità ambientale, economica, sociale. Alla faccia dell’immobilismo”, conclude il consigliere comunale del movimento civico che ha amministrato Latina dal 2016 prima delle note vicende cui è seguito il commissariamento.