LATINA – Il Latina Calcio 1932 ha ceduto a titolo definitivo, alla società U.S. Avellino 1912, il centrocampista classe 2000’ Daniel Sannipoli, assecondando la volontà del calciatore, che aveva manifestato di voler intraprendere una nuova esperienza calcistica con altro club. La società ringrazia comunque Daniel per l’impegno profuso nella passata stagione e gli augura le migliori fortune per il prosieguo di carriera.