Giro dell’Agro Pontino, sabato pomeridiana a Monticchio

SERMONETA – Sabato 11 maggio 2024 si terrà la tappa numero nove del circuito ciclistico Opes Giro dell’Agro Pontino. La gara è il recupero del primo maggio, dove a causa maltempo non è stato possibile disputare la corsa. Il plotone di ciclisti si darà battaglia per le strade di Sermoneta, in località Monticchio sotto l’organizzazione della Veloteam Latina.

“Avevamo promesso un rapido recupero ed ecco in arrivo la gara che compensa la tappa rimandata il primo maggio per condizioni meteo avverse – commenta commissione ciclistica Opes – Correremo di sabato in orario pomeridiano, riuscendo così a dare continuità al circuito e all’organizzazione della asd Veloteam Latina del presidente Antonio Orlacchio, che già aveva predisposto il tutto. La macchina organizzativa è pronta per far si che tutto proceda nel migliore dei modi. Il percorso è molto suggestivo e si presta ad arrivi in fuga, vedremo quello che accadrà”.

Il ritrovo è alle ore 13:30 presso il bar la Torre di Sermoneta – località Monticchio. La partenza è alle ore 15.00 dal bar La torre.

Percorso: Strada Provinciale Monticchio, Via Murillo II, Via Tufette, Via Della Catena, Strada Consolare (già Via Roma Vecchia), Strada Provinciale Monticchio, arrivo 200 metri prima dell’incrocio di Via Sambuco.

Gli atleti dovranno cimentarsi in sei giri prima di arrivare al traguardo dopo circa 70 km.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino.