Internazionali di Tennis, c’è il derby Zeppieri – Gigante

LATINA – Giulio Zeppieri giocherà oggi alle 16, alla Grand Stand Arena, sul secondo campo da tennis più grande del Foro Italico, il primo dei due derby tricolori in programma nel tabellone del primo turno degli Internazionali di Tennis di Roma. Il tennista pontino 144 al mondo sarà in sfida con Matteo Gigante, 139 del ranking. I due mancini laziali non si sono mai incontrati in carriera. Gigante, 22enne di Roma, debutterà in main draw agli Internazionali BNL d’Italia dopo due sconfitte nelle qualificazioni nel 2020 e nel 2023. Zeppieri giocherà in main draw per la terza volta dopo la sconfitta al primo turno dello scorso anno contro Altmaier e contro Khachanov nel 2022.

In totale oggi saranno tredici tenniste e tennisti azzurri in campo, tra cui Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Flavio Cobolli se la vedrà con il tedesco Maximilian Marterer. Domani Matteo Berrettini affronterà il biellese Stefano Napolitano.

Tantissimi sono attesi in Piazza del Popolo nel cuore della Capitale dove ci sarà invece l’esibizione speciale di uno dei più grandi tennisti di sempre, Rafa Nadal (alle 17,30).