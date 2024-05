Il Latina calcio 1932 esce dai play off al primo turno, a Taranto finisce 0-0

LATINA – Il Latina esce di scena al primo turno dei play off, ma lo fa con orgoglio. Succede dopo il pareggio per 0-0 a Taranto e una buona prestazione dei nerazzurri sul campo dei pugliesi, un crescendo dio gioco che non è riuscito a trasformarsi in una vittoria.

“Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi e lo devono essere anche loro – ha detto mister Gaetano Fontana al termine del match ricordando il cammino in difficoltà svolto dalla squadra per arrivare all’obiettivo della poule promozione – Un peccato, perché ci siamo andati vicini, ma giusto è quello che ha detto il campo”.

Taranto 0 – 0 Latina Calcio 1932

Taranto (3-4-3): Vannucchi, Ferrara (89’ Mastromonaco), Riggio (46’ Ladinetti), Simeri (57’ De Marchi), Bifulco (46’ Valietti), Enrici, Luciani, Calvano, Zonta, Miceli, Kanoute (57’ Orlando). A disposizione: Loliva, Costantino, Matera, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone, De Marchi, Fabbro. Allenatore: Capuano.

Latina Calcio 1932 (3-4-2-1): Guadagno, Ercolano, Vona, Di Livio (88’ Fella), Mastroianni, Riccardi, De Santis, Marino (82’ Fabrizi), D’Orazio (82’ Del Sole), Crecco (68’ Capanni Dias), Paganini. A disposizione: Cardinali, Fasolino, Perseu, Cittadino, Sorrentino, Polletta, Scravaglieri. Di Renzo Allenatore: Fontana.

Arbitro dell’incontro: Mattia Caldera di Como.

Assistenti: Glauco Zanellati di Seregno e Gilberto Laghezza di Mestre.

Quarto Uomo: Michele Delrio di Reggio Emilia.

Marcatori:

Ammoniti: 26’ Marino (L), 63’ Enrici (T)

Recuperi: 1’ pt. 4’ st.

Angoli: Taranto 4 Latina Calcio 1932 2

Note: Spettatori totali circa 9.000