Lutto nel mondo della musica, si è spenta la violinista Mariana Sirbu

LATINA – Si è spenta oggi la violinista Mariana Sirbu, artista apprezzata in tutto il mondo che il pubblico ha avuto modo di ascoltare anche in occasione dei concerti del Festival Pontino di Musica. Dal 2002 al 2018 è stata anche docente ai Corsi di Perfezionamento strumentale di Sermoneta.

“Cara Mariana, non sollevavi soltanto l’archetto. Tu avresti voluto sollevare il mondo. Oggi è un giorno molto triste per noi”, è il post della Fondazione Campus Internazionale di Musica di Latina che la ricorda con una foto informale scattata al Castello Caetani di Sermoneta.

Nella sua carriera Maria Sirbu aveva collaborato con grandi musicisti tra cui Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Michele Campanella e molti altri. Nata in Romania da una famiglia di cultori della musica aveva studiato all`Accademia di Musica di Bucarest nella classe di violino di Stefan Gheorghiu prima di iniziare il suo florido percorso di concertista contribuendo a fondare prima il “Quartetto Academica”, poi il Trio di Milano con il pianista Bruno Canino ed il violoncellista Rocco Filippini, per diventare leader e solista de “ I Musici” e membro fondatore e primo violino del “Quartetto Stradivari”.

Nella sua carriera aveva registrato per numerosissime Radio -Televisioni in tutto il mondo e ha inciso per le case discografiche Philips, Dynamic, Schwann – Harmonia Mundi, UNICEF e Decca.