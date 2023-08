Memorial D’Amico, al Francioni la Lazio vince 9-0 contro il Latina, ma è spettacolo

LATINA – Troppo forte la Lazio per il Latina nel Memorial Vincenzo D’Amico. In uno stadio Francioni affollato da quasi 7000 spettatori, non c’è stata storia ma lo spettacolo non è mancato. I biancocelesti sono andati in goal 8 volte, ma a loro vantaggio c’è stato anche l’autogoal di De Santis. Nessuna rete invece per i nerazzurri travolti dalla fisicità degli uomini di Sarri, ma è stata comunque una festa nel ricordo del calciatore di Latina leggenda della Lazio, per un match che resterà negli annali della società di piazzale Prampolini, l’ultimo era stato nel 2014.

Tripletta di Ciro Immobile che solo pochi giorni fa con la sua famiglia era al borgo di Fogliano per visitare con i carabinieri forestali il Centro di recupero per la fauna selvatica. In goal anche Felipe Anderson, Zaccagni, Kamada, Isaksen, Castellanos.

L’incontro è stato arbitrato dal fischietto Mario Perri di Roma, assistenti: Franco Iacovacci di Latina, Franck Loic Nana Tchato di Aprilia.

Commozione, in campo e fuori, quando Ciro Immobile ha consegnato una targa alla moglie e ai figli di D’Amico.