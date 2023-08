Terracina, sequestrati un chilo di hashish e 12mila euro. Arrestato un uomo

TERRACINA – Un chilo di hashish e 12 mila euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, sono stati trovati e sequestrati in una casa al confine tra i comuni di San Felice Circeo e Terracina. L’operazione dei militari della Guardia di Finanza di Latina è arrivata al termine di una serie di indagini che hanno portato ad eseguire una perquisizione domiciliare nell’abitazione di un uomo di Terracina dove sono stati trovati i panetti di droga. Ogni pacchetto era contrassegnato da un diverso fumetto che indicava probabilmente la qualità e il tipo di stupefacente. Alcuni recavano la scritta “amnesia”, la droga potenziata con sostanze chimiche. Trovati nell’abitazione controllata anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Al termine dell’operazione i finanzieri della Compagnia di Terracina hanno arrestato il possessore che resta ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.