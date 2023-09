Latina al Francioni contro il Brindisi: fischio d’inizio alle 16,15

LATINA – Alle 16,15 il Latina scenderà in campo al Francioni contro il Brindisi per l’anticipo della sesta giornata del campionato di serie C che vede i nerazzurri imbattuti e in testa alla classifica. “Vincere aiuta a vincere”, ha detto l’allenatore Daniele Di Donato presentando la partita.

Dirigerà il match, l’arbitro della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti della sezione di Collegno e della sezione di Lucca.

Completa la designazione il IV uomo, R della sezione di Castellammare di Stabia