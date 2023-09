Latina sconfitto in casa dal Brindisi. Al Francioni finisce 1-3

LATINA – Finisce sul punteggio di 1-3 l’incontro tra Latina Calcio 1932 e Brindisi. Delusione per i 2700 spettatori che al Francioni hanno sostenuto i nerazzurri impegnati nella sesta giornata del campionato di serie C alla quale erano arrivati imbattuti e in testa alla classifica. L’esito della partita era già deciso alla fine dei primi 45 minuti di gioco nonostante i tentativi nerazzurri di bucare la difesa avversaria. Era stato il Latina ad aprire le danze con il goal di Paganini al 6′.

“Non siamo stati attenti come al solito, è mancata anche l’aggressività, in qualche circostanza abbiamo perso l’attimo”, ha detto Di Donato.

IL TABELLINO

Latina Calcio 1932 1 – 3 Brindisi

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Ercolano (69’ Mastroianni), Di Livio, Cittadino (46’ Biagi), Fella, Serbouti (46’ Crecco), Jallow (46’ Fabrizi), Del Sole (63’ Polletta), Rocchi, Cortinovis, Paganini. A disposizione: Vona M., Bertini, Perseu, De Santis, Gallo, Di Renzo. Allenatore: Di Donato.

Brindisi (4-4-2): Saio, Ceesay (50’ Cancelli), Albertini, Bunino (51’ Lombardi), Bizzotto, Valenti, Fall (61’ Moretti), Malaccari, Cappelletti, Nicolao (64’ Monti), Costa (62’ Vona A.). A disposizione: Albertazzi, Gorzelewski, Petrucci, Mazia, Bellucci, De Angelis, Golfo, De Feo, Galano, Ganz. Allenatore: Danucci.

Arbitro dell’incontro: Domenico Mirabella di Napoli.

Assistenti: Marco Matteo Barberis di Collegno e Leonardo Tesi di Lucca.

Quarto Ufficiale: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia.

Marcatori: 6’ Paganini (L), 26’ Bunino (B), 29’ Bizzotto (B), 39’ Albertini (B)

Ammoniti: 36’ Cittadino (L), 42’ Malaccari (B), 58’ Saio (B), 69’ Lombardi (B), 86’ Paganini (L), 91’ Fella (L)

Recuperi: 2’ pt. 5’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 3 Brindisi 5

Note: Spettatori totali 2377 compresi 449 abbonati e 157 ospiti