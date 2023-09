Monterosi Tuscia – Latina Calcio 1932 finisce 2 – 2

LATINA – Finisce 2 – 2 tra Latina e Monterosi Tuscia. Il Latina attacca nei primi 28′ fino a perdere il vantaggio della prima frazione con l’erroraccio di Cardinali sull’1-1. Ci mette una pezza in pieno recupero Jallow nell’ultimo affondo che porta al pareggio. Giovedì di nuovo in campo per la quarta giornata. Alle 18.30 c’è Latina – Casertana.

Monterosi Tuscia (4-3-3): Mastrantonio, Crescenzi, Di Paolantonio, Frediani, Ekuban, Tartaglia (83’ Giordani), Fantacci (67’ Verde), Piroli (68’ Di Renzo A.), Sino, Palazzino (76’ Cinaglia), Silipo (75’ Di Francesco). A disposizione: Rigon, Costantino, Parlati, Bittante, Perrotta, Altobelli, Conti, Tolomello, Ferreri. Allenatore: Romondini.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Ercolano (46’ Paganini), Biagi (74’ Jallow), di Livio, Mastroianni (65’ Fabrizi), Riccardi, Fella, De Santis, Del Sole (66’ Crecco), Rocchi, Cortinovis. A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, Serbouti, Gallo, Polletta, Di Renzo G. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Valerio Vogliacco di Bari.

Assistenti: Nidaa Hader di Ravenna e Filippo Pignatelli di Viareggio.

Quarto Ufficiale: Filippo Balducci di Empoli.

Marcatori: 14’ Mastroianni (L), 50’ Frediani (M), 56’ Silipo (M), 93’ Jaòllow (L)

Ammoniti: 42’ Ercolano (L), 52’ Palazzino (M), 58’ Riccardi (L), 70’ Mastrantonio (M)

Recuperi: 0’ pt. 6’ st.

Angoli: Monterosi Tuscia 5 Latina Calcio 1932 6.

Note: Spettatori 336