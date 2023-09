Scanner e droni, così gli studenti di Roma Tre studiano Ninfa e il Castello di Sermoneta

LATINA – Studenti magistrali di Roma Tre al Giardino di Ninfa e al Castello di Sermoneta per una Summer School dedicata alle geo-tecnologie applicate alla valorizzazione e conservazione dei beni culturali dal titolo ” Visualizing Terrae Caetani“. L’iniziativa, voluta dal presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Massimo Amodio, si serve di strumenti altamente avanzati: droni, laser scanner, telecamere 360°, Gis (Geographic Information System), il sistema informativo in grado di associare dei dati alla loro posizione geografica sulla superficie terrestre e di elaborarli per estrarne informazioni, e del Web Gis che consente di archiviare e dunque avere a disposizione informazioni digitali georeferenziate.

“Queste attività – spiega la professoressa Carla Masetti, docente ordinaria di Geografia dell’Ateno romano – rendono accessibile allo studente strumentazioni che in altro modo non potrebbero utilizzare per i loro costo elevato. L’idea dal punto di vista dello studio è quella di far dialogare le competenze umanistiche con quelle tecnologiche“.

Gli studenti di laurea magistrale stanno completando in questi giorni le loro ricognizioni che restituiranno una perfetta fotografia dello stato dei luoghi, delle rovine e degli importanti monumenti che sono di proprietà della Fondazione Caetani che ha il compito di mantenerli e garantirne la fruizione pubblica. In università, attraverso la lettura dei dati e il montaggio delle immagini girate, i laureandi produrranno elaborati e anche alcuni virtual tour dei luoghi in cui hanno svolto l’esperienza.

“I virtual tour saranno a disposizione della Fondazione Roffredo Caetani che è il primo destinatario di questo lavoro che ha sostenuto in maniera significativa, e sarà pubblicato sul sito universitario Digital Factory che riporta i risultati di tutte le nostre Summer School”, conclude la professoressa Masetti che qui ascoltiamo per Gr Latina.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Dipartimento di Studi Umanistici di Roma Tre, la Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta e la Società Tecnostudi Ambiente, e con il patrocinio DTC Lazio.