LATINA – Il Latina Calcio vola in Sicilia. Domani alle 16.15 si gioca allo stadio “Angelo Massimino-Cibali” contro i padroni di casa del Catania. In scena la settimana giornata di serie C. Dopo il pareggio contro Brindisi, Latina è scesa in terza posizione. Daniele Di Donato, tecnico del Latina, ha parlato in conferenza stampa prima della partenza alla volta della Sicilia

