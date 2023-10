Ispezioni del Nas di Latina, cessazione attività per un’azienda vitivinicola

LATINA – Proseguono i controlli nelle cantine vitivinicole della provincia di Latina e questa volta nel sud pontino i carabinieri del Nas di Latina hanno disposto la cessazione immediata dell’attività di vinificazione e imbottigliamento di un’azienda. Dopo l’ispezione i militari hanno infatti accertato gravi carenze igienico strutturali dei locali di vinificazione e l’utilizzo di acqua, estratta da un pozzo privato, priva della certificazione di potabilità.

I controlli si svolgono nell’ambito di una vasta campagna del Nas nel settore di produzione e commercializzazione dei vini, visto il periodo stagionale di raccolta della materia prima ed avvio della fase produttiva dei prodotti vinosi.

In provincia di Latina sono state controllate tredici (13) attività di cui quattro erano non conformi. Sei in tutto le violazioni contestate, per un ammontare di circa 3.000 €, relativamente alle carenze igienico sanitarie, al mancato aggiornamento della DIA sanitaria, alla non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo e alla non conformità di carattere gestionale e

strutturale.