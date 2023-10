La Fislas consegna 120 borse di studio ai figli dei lavoratori del comparto agricolo

LATINA – La Fislas di Latina, ente bilaterale costituito dalle più importanti organizzazioni agricole della provincia di Latina, ha organizzato anche quest’anno la tradizionale cerimonia per la consegna delle borse di studio destinate ai figli dei lavoratori del comparto agricolo, dedicata nel 2023 alla figura di Pietro Greco, ex direttore di Coldiretti Latina recentemente scomparso. A ritirare una targa in ricordo dell’esponente dell’organizzazione agricola la figlia Maria Cristina Greco.

La cerimonia si è tenuta martedì nella sala conferenze dell’Hotel Oasi di Kufra di Sabaudia, presenti oltre al presidente di Fislas Latina, Mauro D’Arcangeli, anche tutti i rappresentanti delle organizzazioni agricole e sindacali: il direttore di Coldiretti Carlo Picchi, il presidente di Confagricoltura Latina Luigi Niccolini, Domenico Bacchi per la Cia, Stefano Morea per la Flai Cgil, Islam Kotb per la Fai Cisl e Simone Pompili per la Uila Uil.

Nel corso dell’evento sono state consegnate complessivamente 120 borse di studio per un importo totale di circa 60mila euro.

LE BORSE DI STUDIO – I numeri di questa cerimonia sono: 67 borse di studio hanno riguardato studenti delle scuole medie inferiori, 37 delle medie superiori, 16 sono state destinate a studenti universitari. Delle borse di studio consegnate poco meno della metà sono andate a figli di lavoratori stranieri.

“Fislas latina – spiega il presidente dell’ente bilaterale, Mauro D’Arcangeli – anche quest’anno investe sulla cultura dei nostri giovani. Un appuntamento che si rinnova e che impegna il fondo con uno stanziamento di risorse che vuole essere non solo un supporto per le famiglie del comparto agricolo ma anche e soprattutto un appuntamento con il futuro. Il messaggio che come organizzazioni agricole e sindacali vogliamo continuare a dare è chiaro: investire sulla cultura e sul percorso di studi di questi ragazzi per il nostro settore vuol dire contribuire alla crescita di generazioni che, siamo convinti, restituiranno a questo territorio e, in alcuni casi anche al nostro stesso comparto, la loro conoscenza e lo aiuteranno ad affrontare le sfide dei prossimi anni. E questo, deve essere chiaro, è anche un modo per investire in un percorso di integrazione che riteniamo indispensabile”. D’Arcangeli e gli altri esponenti del comparto agricolo hanno voluto ricordare in particolare modo la figura di Pietro Greco a cui è stata dedicata la cerimonia di consegna: “Greco – ha affermato il presidente di Fislas e hanno poi sottolineato gli esponenti di Coldiretti e delle altre organizzazioni agricole – è stato un grande professionista e una persona di riferimento per l’intero comparto. Abbiamo scelto di ricordarlo nel corso di un evento per noi importantissimo dedicandogli un momento di questa cerimonia che, come abbiamo ribadito in più occasioni, guarda ad un futuro che l’ex direttore di Coldiretti ha contribuito a costruire con la sua lunga esperienza professionale anche in provincia di Latina dove ha lasciato un ricordo straordinario”.

Il Fislas è il Fondo di Assistenza Integrativa per i lavoratori del settore Agricolo e si rivolge ai lavoratori delle aziende agricole che applicano i Ccnl sottoscritti dalle parti istitutive: Confagricoltura, Coldiretti e Cia, e le organizzazioni sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil. Il Fondo fornisce ai lavoratori agricoli assistenza integrativa nel rispetto di quanto prescritto dal Ccnl stipulato tra le parti firmatarie del Cpl. All’Interno di Fislas è inoltre presente un “Centro di formazione agricola per la provincia di Latina” in stretta relazione, da una parte, con le costituzioni competenti in materia di formazione professionale, continua e permanente e, dall’altra, con il mondo delle imprese all’interno del quale opportunità e offerta formativa si incontrano e si adattano alle caratteristiche territoriali del mercato del lavoro.