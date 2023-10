LATINA – Latina calcio cade al Romeo Menti contro la capolista Juve Stabia. La partita finisce 1.0 per gli avversari con un gol di testa nella prima frazione. “Dobbiamo migliorare sul piano dell’attenzione ha detto mister di donato a fine match”. Tempo per recuperare c’è, fondamentale sarà tornare a far punti affrontando con il piglio giusto il Crotone tra le mura amiche