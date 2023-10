Piccolo di daino investito, l’Anc Sabaudia lo porta nel Centro di Recupero di Fogliano

SABAUDIA – Un piccolo di daino è stato investito da un’auto di passaggio sulla Litoranea e soccorso dai volontari della protezione civile Anc Sabaudia diretti dal marescialle Enzo Cestra. L’esemplare, dopo l’impatto si è nascosto nella vegetazione del Parco e non riusciva più a muoversi. Al km 19 +100 in ausilio ai militari della stazione carabinieri è stato uno dei volontari a prendere letteralmente in braccio l’animale che bramiva e a trasportarlo poi al Centro di Recupero della Fauna Selvatica dei carabinieri per la Biodiversità di Fogliano. L’esemplare quando era quasi mezzanotte è stato consegnato al luogotenente Roberto Mayer responsabile della struttura d’eccellenza dei carabinieri forestali per le cure del caso. Dopo le cure, quando sarà pronto tornerà libero.