Roma – Latina, “Un’opera primaria per cui bisogna accelerare”

LATINA – Prosegue spedito l’iter per la realizzazione del Corridoio Integrato intermodale Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone. Sono in essere gli espropri dei terreni propedeutici alla realizzazione di infrastrutture prioritarie per la Regione Lazio.

“Un’opera primaria che vede un proficuo confronto con il Commissario straordinario ad acta Antonio Mallamo, persona professionale e competente che gode della mia massima fiducia e stima, per far si che gli interventi previsti vengano realizzati in tempi certi e brevi.

Ho sempre ritenuto che la crescita economica di un territorio avviene se si realizzano le infrastrutture necessarie per lo sviluppo di un piano di mobilità coerente con le esigenze dei tempi e l’ambiente. Non possiamo attendere ancora, la Roma-Latina e la bretella Cisterna-Valmontone, devono essere realizzate”. Lo ha detto nel corso del suo intervento oggi il consigliere regionale pontino Cosmo Mitrano.