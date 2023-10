Sesta sconfitta di fila per la Benacquista Assicurazione Basket Latina

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket gioca la sesta giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West sul parquet del PalaBianchini, dove riceve la capolista Trapani Shark alla quale è costretta a cedere il passo (81-104). Il prossimo appuntamento è per mercoledì 1 novembre alle 18:00 sul parquet del PalaTiziano, dove i nerazzurri sfideranno i neo padroni di casa della Luiss Roma in occasione della settima giornata del Campionato.