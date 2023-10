Tampona un autocarro in sosta, incidente sulla Pontina arteria chiusa alle porte di Latina

LATINA – Uno spaventoso incidente stradale fortunatamente senza gravi conseguenze si è verificato nel primissimi pomeriggio di oggi sulla SS 148 Pontina che è stata temporaneamente interdetta al traffico all’altezza del km 58,600 nei pressi di Borgo Montello sulla corsia sud verso Latina. A scontrarsi sul tratto sono stati un autocarro che trasportava cassette di plastica e che si fermato a destra a causa di un guasto e un’auto che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia e che non è riuscita ad evitare l’impatto a causa della presenza sulla corsia di sorpasso di un altro autocarro. La vettura, una Pegeout, si è letteralmente aperta sul lato del passeggero dove per fortuna non sedeva nessuno, mentre il conducente è rimasto ferito in maniera lieve ed è stato soccorso dal 118.

Per consentire alla pattuglia della polizia stradale di Latina di svolgere i rilievi e ai mezzi di soccorso di operare, il traffico è stato deviato per circa 3 ore sulla complanare. Sul tratto si sono formate code.