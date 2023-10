Un gruppo di giovani innovatori porta a Latina il primo evento Tedx

LATINA – Alcune tra le voci più innovative nate a Latina e provincia si ritroveranno nel capoluogo pontino per il primo evento TEDx mai arrivato sul territorio: è il Tedx “Lago di Fogliano” sul tema “Ispirare per connettere” che vedrà tra gli speaker lo scienziato di fama internazionale Ennio Tasciotti, lo startupper Francesco Paolo Russo, l’influencer Eleonora Viola, la fumettista Ilaria Palleschi e il chirurgo estetico Ugo Redi. E potrebbero esserci anche altre sorprese per i possessori dei 100 biglietti andati esauriti nell’arco di pochi giorni dal lancio sui social.

L’appuntamento, in programma l’11 novembre all’Hotel Fogliano NewLife, si rivolge in particolare ai giovani e si pone l’obiettivo – attraverso la formula mondiale del Tedx – di aggregare energie positive per stimolare idee e iniziative e movimentare un tessuto economico addormentato.

“Vogliamo mostrare il volto migliore della nostra città, dimostrare che a Latina c’è un futuro possibile, ma bisogna avere una comunione di intenti, perché solo attraverso il dialogo è possibile creare nuovo valore – spiega Niccolò Di Filippo, studente di Business alla Luiss Guido Carli di Roma e promotore dell’evento insieme con il creativepreneur Guido Frascadore – . Con il tema “Ispirare per connettere” vogliamo dimostrare che dal territorio nasce l’eccellenza e che entrando in connessione c’è la possibilità di crescere insieme “.

Ne abbiamo parlato con Niccolò Di Filippo per Gr Latina