La Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in Parco Falcone e Borsellino

LATINA – Dopo la messa celebrata dal vescovo Mariano Crociata nella Cattedrale di San Marco, prosegue con le celebrazioni in Parco Falcone e Borsellino la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate organizzata a livello locale dalla Prefettura.

Con il favore del tempo meteorologico grazie alla pausa dell’allerta meteo, la cerimonia intorno alle 11 si è spostata nel parco cittadino per la deposizione di una corona al monumento ai Caduti di tutte le guerre. Poi il discorso del Prefetto di Latina Maurizio Falco preceduto da quello del comandante della quarta Brigata Telecomunicazioni di Borgo Piave Generale Sandro Sanasi. Alla cerimonia partecipano anche la sindaca di Latina Matilde Celentano, il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, e i rappresentanti del territorio in Regione, in Parlamento e in Europa.

In chiusura di giornata, alle 17, l’ammainabandiera che chiuderà ufficialmente la manifestazione.

A Roma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto al Vittoriano. Accompagnato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Capo dello Stato ha passato in rassegna i reparti schierati in Piazza Venezia.