L’attore di Latina Morris Sarra gemello “buono” nella serie Suburraeterna

LATINA – Dopo il successo alla Festa del Cinema di Roma, il mister Suburraeterna pontino, Morris Sarra si prepara al debutto nei panni di Cesare Luciani, nuovo personaggio della quarta stagione della serie spin-off in onda su Netflix da martedì 14 novembre. L’attore di Latina, 37 anni e vent’anni di carriera alle spalle, dal teatro ad alcuni dei grandi registi del cinema italiano, è salito con merito alla ribalta per la sua interpretazione nel crime-thriller originale prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction.

E dopo tre stagioni di grande successo, ecco un nuovo capitolo, ricco di azione, dramma e giochi di potere, in cui Morris Sarra veste i panni del più pacato di tre fratelli gemelli. Un duro che sa mettere ordine e ripristinare equilibri nelle complicate dinamiche familiari. Un personaggio articolato nel quale convivono la capacità di moderare e allo stesso tempo di non concedere sconti a chi intende mettere a rischio l’incolumità delle persone a cui è più legato, in particolare Damiano e Giulia.

Durante la Festa del Cinema sono stati proiettati i prime due episodi della riuscita storia curata dai registi Ciro D’Emilio e Alessandro Tonda, in cui emergono malaffare e corruzione che vedono coinvolti in prima linea politici, personaggi del mondo ecclesiastico e criminalità organizzata in uno scontro senza confini per la supremazia nel litorale di Ostia.

Un successo che la brillante sceneggiatura condivide con le capacità interpretative di un cast d’eccezione in cui Sarra gioca un ruolo di rilievo. Un attore che ha mosso i primi passi nel teatro, una delle sue grandi passioni. Formatosi con Sotterraneo, Teatro Valdoca e Compagnia Atto Due, con Stefano Furlan stringe un sodalizio che nel corso della carriera lo porta a diventare un elemento cardine della compagnia Latitudine Teatro, sia per le produzioni teatrali che nel corpo docenti. Nel 2014 viene selezionato come uno dei migliori attori emergenti a livello nazionale in occasione del Festival ‘Pomeus in Georgia, Tiblisi’ per il ruolo di Mark Renton in Trainspotting, diretto da Joseph Bacuradze.

Nel suo percorso artistico ha avuto modo di incontrare e poter lavorare con registi come Nanni Moretti, Luca Tornatore, Giampaolo Morelli, Maria Sole Tognazzi, Gianluca Tavarelli, Luca Manfredi, Francesco Vicario e Andrea Molaioli. Un’evoluzione continua che lo porta nel 2021 a fondare il progetto Cineformazione che organizza masterclass di recitazione cinematografica con casting director e apprezzati registi. La notorietà dell’attore pontino è in continua ascesa e in occasione dell’uscita dello spin-off Suburraeterna, la comunicazione dei profili social è stata affidata all’agenzia di comunicazione Mandarino di Latina.

Il legame con Latina è rimasto intatto nel tempo. “Il luogo degli affetti e anche delle passioni sportive, come quella per il Latina Calcio di cui sono un grande tifoso”, dice. Un amore nato da bambino, condiviso con gli amici di sempre e con i quali, correndo dietro ad un pallone, ha iniziato a inseguire quei sogni divenuti realtà.