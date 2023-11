Latina, la sindaca Celentano su Radio Immagine: “Spostiamo alcuni uffici comunali per risparmiare e reinvestire nell’aiuto ai fragili”

LATINA – Novità in arrivo per gli uffici comunali di Latina. A breve il servizio carte di identità dell’Anagrafe lascerà Via Ezio e tornerà in Corso della Repubblica, mentre nei prossimi sei mesi sono previsti altri spostamenti: servizi sociali e istruzione lasceranno l’ex Teti di proprietà del Demanio (dove un piano è inagibile) e saranno trasferiti in Via Varsavia. Lo stabile decentrato sarà dotato di un front office della polizia locale, mentre Suap e Tributi si sposteranno nell’ex Albergo Italia. I DETTAGLI

Sono alcune delle novità anticipate questa mattina su Radio Immagine dalla sindaca Matilde Celentano con l’obiettivo di risparmiare sulla onerosa voce di spesa. “Reinvestiremo i circa 100mila euro di affitti che smetteremo di pagare, nei servizi sociali e nell’integrazione scolastica”, ha spiegato.

Nel corso dell’intervista ai nostri microfoni la prima cittadina ha parlato anche di videosorveglianza e delle novità programmate per il Natale.

IL PODCAST DELL’INTERVISTA IN RADIO