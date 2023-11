Mareggiata a Sabaudia, esonda il Lago, crolla la spalletta del canale Lavorazione – FOTO

SABAUDIA – Le immagini del sopralluogo effettuato questa mattina sul lungomare di Sabaudia dai volontari della protezione civile Anc guidati dal maresciallo Enzo Cestra evidenziano i danni del maltempo delle scorse ore. Dalla ricognizione effettuata è emerso che a causa della mareggiata domenica è esondato il Lago di Caprolace nella zona dei Pantani d’Inferno. La mareggiata ha anche fatto crollare la spalletta del canale idrovoro Lavorazione (lato Sabaudia), mentre la strada lungomare appare pericolosa per il transito dei mezzi a causa dei cumuli di sabbia portati dai venti che hanno sferzato il litorale. La protezione civile chiede anche al Comune un sopralluogo per verificare le condizioni del canale della Bufalara la cui parte superiore in alcuni tratti si è dissestata.