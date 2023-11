Regionali di Karate, 15 atleti di Sermoneta accedono alle fasi nazionali

SERMONETA – Grande successo per l’Asd Sport per Tutti di Sermoneta del Maestro 5° Dan Nicola Marone che domenica 29 ottobre con 20 atleti in gara al Campionato Regionale Lazio ha portato a casa sette podi e si è classificata al 7° posto su 26 associazioni provenienti da tutto il Lazio grazie ai risultati dei propri atleti.

L’asd di Sermoneta si è trovata ad affrontare al Palatorrino di Roma una regionale Opes con 500 atleti in gara e con pool che andavano da 10 a 38 atleti. Ma gli atleti non si sono scoraggiati e sono tornati a casa con 7 podi e un totale di15 passaggi turno alle Competizioni Nazionali per l’anno 2023.

Questi 20 atleti hanno svolto la gara di Kata “All style” conquistando due primi posti, un secondo posto, un terzo posto, tre quarti posti, che hanno ricevuto la medaglia da podio e cinque quinti posti e tre sesti posti che danno l’accesso alle Nazionali. Otto i passaggi turno, per un totale di 15 atleti da portare alle Nazionali.

“Gli atleti, che si allenano presso la palestra The Champion di Sermoneta, hanno gareggiato con determinazione, sicurezza e convinzione”, ha spiegato il maestro Marone, “non si sono fatti intimorire dal livello alto della competizione, trovandosi a gareggiare contro atleti più grandi di età e colore di cintura. È stato bello vederli abbracciarsi e sostenersi incitandosi a vicenda per tutta la durata della gara, creando così uno spirito di gruppo. Agli atleti dico sempre: non mi interessa il risultato… ma dovete divertirvi impegnandovi”.

Gli atleti in gara sono stati le cinture blu Flavio Ceniccola e Giovanni Tafuto, le cinture verdi Ines Lumturi Riccardo, Giuseppe Feola e Alessio Aceto, la cintura marrone Manuel Barone, le cinture arancioni Andrea Bartoccini, Valentina Conio, Mattia Mari, Mirko Berardi, Krystel De Vincenzo e Nicolò Moretto, le cinture gialle Filippo Bartoccini, Greta D’Angelo, Elisa D’Angelo, Niccolò D’Angelo, Sofia Moretto, Luca Porcelli, Gioele Retacchi e Alessio Rosalbo.

“Ringrazio i ragazzi che vi siete impegnati allenandovi costantemente per tutti gli impegni sportivi che affrontiamo sia Nazionali che Internazionali, i genitori, Opes Latina e l’Amministrazione comunale di Sermoneta che ha sostenuto e sostiene l’asd”, conclude Marone. A tutta la società sono arrivate le congratulazioni del sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e dell’assessore allo sport Giuseppe Corelli.