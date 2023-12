17enne violentata a Latina da due persone. A gennaio incidente probatorio in Tribunale

LATINA – Violenza sessuale aggravata. E’ l’accusa di cui devono rispondere due uomini originari del Bangladesh iscritti nel registro degli indagati dopo la denuncia di una ragazza di 17 anni che li accusa di averla violentata. I fatti risalgono a un anno fa quando la ragazza era nei pressi delle autolinee di Latina, era sola e doveva comprare materiale scolastico quando è stata avvicinata dai due che poi l’avrebbero trascinata in un palazzo e l’avrebbero violentata. La ragazza ha raccontato tutto alla sua famiglia e i genitori hanno presentato una denuncia ai Carabinieri. Subito sono partite le indagini che hanno portato ai due presunti autori dello stupro ora indagati a piede libero per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Il 19 gennaio è previsto un incidente probatorio in Tribunale quando sarà ascoltata la 17enne.