Ai domiciliari a Priverno per tentata rapina, era al bar a bere superalcolici

PRIVERNO – Era agli arresti domiciliari nella sua casa di Priverno per una tentata rapina aggravata commessa in un negozio di Sabaudia l’11 dicembre, ma ieri i carabinieri lo hanno trovato in un bar a bere superalcolici. La scoperta durante un servizio preventivo di controllo del territorio, ed è scattato l’arresto per evasione, per un 30enne del posto.

Il ragazzo lunedì, all’interno di un esercizio commerciale di Sabaudia aveva minacciato il cassiere per farsi consegnare i contanti custoditi nella cassa, ma era stato arrestato. Questa volta, trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Terracina, comparirà oggi davanti al giudice per il processo direttissimo.