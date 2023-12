“Auguri Latina”, la lettera della presidente del Consiglio Giorgia Meloni

LATINA – Arrivano anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni gli auguri alla città di Latina per i suoi 91 anni.

Ecco il testo integrale della lettera:

Caro sindaco Celentano,

cari cittadini di Latina,

conoscete il mio legame con la vostra città che, in passato, mi ha riservato l’onore di eleggermi deputato. Oggi festeggiate il 91° compleanno di una comunità operosa e vitale, nata grazie all’incredibile e durissimo lavoro di coloro che, soprattutto dal Nordest d’Italia, giunsero per bonificare la Palude Pontina e rendere una terra inospitale straordinariamente fertile, dando un futuro alle proprie famiglie e alle generazioni successive. La consapevolezza di questa impresa, ottenuta con enormi sacrifici, costituisce la solida base su cui oggi Latina prosegue il suo cammino di sviluppo e rivolge lo sguardo avanti a sé. Come tante altre città e province italiane non mancano certamente i problemi, ma la determinazione della vostra comunità nell’affrontarli e risolverli trasmette grande fiducia per il presente e il futuro.

La vostra aspirazione al titolo di Capitale Italiana della Cultura per il 2026 dimostra che Latina ha idee e voglia di crescere, di porsi al centro della vita italiana e farsi conoscere attraverso le sue energie più belle e positive. Proprio la cultura rappresenta un veicolo di sviluppo sociale ed economico capace di determinare il destino di una comunità. Latina può raccontare da protagonista assoluta l’epopea di tutto il XX secolo che ha visto nascere dal nulla la città e che è stato vissuto intensamente in tutti i suoi aspetti. A questa storia può associare la contiguità con bellezze naturali straordinarie e la possibilità di guidare proficuamente e con autorevolezza l’intera provincia di cui è Capoluogo. Molto avete fatto, ancora di più c’è da fare per sfruttare il ricchissimo potenziale, umano ed economico, del vostro territorio.

Nel rivolgere i miei più cari auguri a tutti i cittadini di Latina, saluto con affetto il sindaco Celentano e tutte le autorità presenti, con la certezza che la città abbia intrapreso un percorso virtuoso che la condurrà verso un futuro di crescita e ricco di soddisfazioni.