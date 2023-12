Cisterna Ambiente, il sindaco Mantini revoca dall’incarico il Presidente del Cda

CISTERNA – Il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha revocato dall’incarico il Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente, Giorgio Libralato. «Ho ricevuto ed esaminato, come annunciato, le osservazioni del Presidente del CdA, che non hanno modificato la decisione già presa con il preavviso di revoca dello scorso 27 novembre – ha dichiarato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini –. L’Azienda Speciale ha bisogno di un cambio di passo perché lo stato della raccolta dei rifiuti è sotto agli occhi di tutti. La mia comunità merita molto di più e per questo abbiamo il dovere di migliorare il servizio che non è stato all’altezza delle nostre aspettative. Ricordo ancora una volta che Cisterna ha una delle percentuali più basse dell’intera provincia di Latina per la raccolta differenziata».