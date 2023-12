Distrugge casa e minaccia i genitori: arrestato 34enne di Terracina

TERRACINA – Nella giornata di ieri gli agenti del commissariato di Polizia di Terracina hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne terracinese indagato per avere maltrattato i genitori, sottoponendoli a continue violenze morali e fisiche e cercando ripetutamente di estorcergli del denaro. Al momento dell’arresto l’uomo stava minacciando madre e padre con un grosso martello con cui aveva già danneggiato parti dell’abitazione e devastato vari oggetti. Non solo: armato di una motosega ha tranciato di netto il tavolo del salotto.

Durante le drammatiche fasi, il padre è riuscito a chiamare il 112 chiedendo l’intervento della Polizia, ma il figlio, accortosi della telefonata, gli ha sottratto e distrutto il telefono. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante e la Squadra di Polizia Giudiziaria, che hanno bloccato il 34enne e constatato quanto era appena accaduto. Intervenuti anche i sanitari del 118 per medicare il padre del 34enne che era stato ferito al volto.

L’uomo, non nuovo ad atteggiamenti simili, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Latina.