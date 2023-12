Fare Latina presenta il suo manifesto di valori e proposte

LATINA – Fare Latina festeggia l’anno che sta per finire e guarda al futuro. “Dopo un 2023 ricco di eventi e di soddisfazioni, è arrivato il momento di ringraziare la città e di parlare di nuove idee e proposte con un focus sulle linee guida del movimento”, spiegano dal Movimento fondato da Annalisa Muzio oggi assessora all’Urbanistica.

Il 27 dicembre, alle ore 17:30, presso il Circolo Cittadino di Piazza del Popolo, sarà presentato “Il Manifesto del Fare”, un documento “che sintetizza – spiegano – i valori e le proposte del Movimento civico. Sarà anche l’occasione per ringraziare tutta la città, la Sindaco Matilde Celentano e per rafforzare quel fattivo e positivo sentimento di unione e condivisione d’intenti con tutta la amministrazione comunale, con tutti i partiti e i consiglieri di maggioranza che ci caratterizza”.

Nel corso dell’evento interverranno Annalisa Muzio, il vicepresidente di Fare Latina Roberto Stabellini e Massimo Marini, con la partecipazione delle istituzioni e di tutte le associazioni che si riconoscono nel Movimento.

“Quello che sta per concludersi è stato un 2023 ricco di eventi, di appuntamenti importanti e anche di successi per tutto il gruppo di Fare Latina. Grande motivo di orgoglio è stato il fatto di aver contribuito alla elezione del nostro sindaco Matilde Celentano e di aver espresso un assessore all’interno della giunta. Oltre a guardare al futuro, l’evento del 27 dicembre servirà anche a ripercorrere tutte le tappe che hanno reso speciale questo 2023. Per questo motivo, verrà proiettato un video dal titolo “Fare Latina 2023 – Un anno da ricordare””, dicono Muzio e Stabellini.

Al termine dell’incontro – concludono – ci sarà un brindisi con tutti i presenti per scambiarsi gli auguri per un felice 2024 ricco di nuovi successi per tutta la nostra amata città.