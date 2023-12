Furiosa lite fuori dall’enoteca, denunciate due persone a Santi Cosma e Damiano

SS COSMA E DAMIANO – Durante le feste natalizie a San Cosma e Damiano i Carabinieri hanno denunciato un uomo egiziano di 27 anni e una donna italiana di 29, già gravata da precedenti di polizia, entrambi residenti a SS. Cosma e Damiano, per lesioni aggravate in concorso. Sono risultati essere i responsabili delle ferite da arma da taglio riportate da 4 uomini di età compresa tra i 29 e 31 anni, provenienti dal frusinate, subite durante una furibonda lite scaturita per futili motivi durante la notte del 23 dicembre all’esterno di un’enoteca. Per le vittime si è reso necessario l’intervento di personale sanitario, mentre i responsabili sono stati individuati e identificati dai militari.