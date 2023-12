Latina, rateizzazione Tari per fasce deboli, bocciata la proposta del Pd

LATINA – “I gruppi consiliari di Destra, che spesso invocano un atteggiamento costruttivo da parte dell’opposizione, hanno bocciato una mozione che avrebbe mitigato le difficoltà a cui sono andati incontro le famiglie ed cittadini di Latina a fronte dell’aumento (il più alto d’Italia) del 30% della Tari”. Lo dicono Valeria Campagna, Daniela Fiore e Leonardo Majocchi del gruppo Pd in consiglio comunale ricordando che la mozione del PD Latina proponeva di: “Produrre una rateizzazione straordinaria della TARI e concedere una dilazione temporale più agevole; stanziare in bilancio 2 milioni di euro per l’esenzione totale o parziale delle fasce di reddito ISEE più basse”.

“La mozione – spiegano Campagna, Fiore, Majocchi – avrebbe posto rimedio e mitigato la durezza di una decisione presa dal Commissario e mai rinnegata dall’amministrazione Celentano. Ossia, il caricamento del monte Crediti di dubbia esigibilità sul Piano Economico Finanziario di ABC. E invece, la Destra dovrà prendersi la responsabilità anche di quest’altra scelta: un no ad una mozione di buonsenso, che ancora una volta tradisce i cittadini e le cittadine, che nega la possibilità di correggere una manovra iniqua e penalizzante per le cittadine e i cittadini”.