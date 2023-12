Lutto alla Stradale di Latina, è morto improvvisamente l’agente Gerardo Mattei

LATINA – E’ morto improvvisamente a 54 anni, il vice sovrintendente della Polizia di Stato Gerardo MATTEI in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Latina. Dolore e sgomento tra quanti lo conoscevano, ed in particolare tra i colleghi che nella mattinata del 26 dicembre sono stati informati del decesso. Gerardo entrato nella Polizia di Stato nel 1990 dopo aver prestato servizio in vari reparti di Polizia Stradale, era stato assegnato nel 2011 alla Sezione di Latina. I funerali si sono svolti il giorno 28 dicembre alla presenza di parenti ed amici e dei tanti colleghi, presso la parrocchia di San Bernardo a Lenola (LT).