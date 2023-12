Torna il Capodanno al teatro Moderno di Latina

LATINA – Come da tradizione, anche il teatro Moderno di Latina festeggerà il Capodanno con uno spettacolo teatrale, aspettando la mezzanotte. In scena Stanlio e Ollio con Claudio Insegno, Federico Perrotta, Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Franco Mannella, Giacomo Rasetti e Federica De Riggi. La regia è di Claudio Insegno

Stan Laurel, il genio incompreso.

Oliver Hardy , il gigante buono.

Hal, l’impresario che li ha uniti e che avrebbe voluto dividerli.

Jim, la vittima dei loro scherzi.

Mike, il narratore.

Ann, la truccatrice di origini italiane.

Le mogli di Stanlio: Mae, Charlotte la cantante, Lois ed i suoi avvocati, Ruth ed il matrimonio ad Honolulu, Iliana il colpo di fulmine, Ida la russa dal cuore caldo.

E…quelle di Ollio: Myrtle l’alcolizzata, Viola l’amante focosa, Lucille l’amore della sua vita.

La storia di Stanlio e Ollio come non l’avete mai vista: non solo attori alle prese con i loro strepitosi film, ma anche uomini alle prese con la loro vita quotidiana.