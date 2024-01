Alluvione a Itri, il presidente Francesco Rocca: “Mai più soli”

ITRI – Ieri a Itri, nell’Aula consiliare del Comune è stato presentato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il cronoprogramma di interventi della Pisana per la messa in sicurezza del territorio dopo l’alluvione del 3 e 4 novembre del 2021. “A distanza di due anni, la Regione mette a disposizione oltre 700 mila euro attraverso un piano di interventi chiaro e trasparente redatto da Astral”. “L’alluvione ha profondamente scosso la comunità di Itri, in modo particolare le 220 famiglie evacuate – spiega – Lo ricordo molto bene: da presidente della Croce Rossa Italiana, abbiamo offerto sin da subito i primi aiuti: dai droni per monitorare il territorio, ai mezzi per mettere in salvo le persone. Per me era molto importante essere qui da presidente della Regione Lazio – aggiunge – Non lasceremo mai più sola questa e le altre comunità del Lazio. É un impegno solenne con Itri e con il Lazio”, ha concluso.

