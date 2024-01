Iole Trazzi festeggia i suoi 100 anni: “La ricetta? Volersi bene, buonumore e tanta frutta”

LATINA – Una corona da regina per festeggiare i suoi 100 anni e la merita tutta. Un traguardo al quale è arrivata con il sorriso, uno spirito indomito e una dose consistente di buonumore, Iolanda Trazzi, detta Iole, che domenica 21 gennaio ha compiuto il suo primo secolo.

Iole che è stata festeggiata dalla sua famiglia con l’affetto che merita, è nata il 21 gennaio 1924 nel bolognese, precisamente a Ozzano dell’Emilia, lì ha conosciuto Lucio Mazzoli, originario di Norma, militare in servizio a Bologna, lo ha sposato e con lui è arrivata in provincia di Latina nel 1943 stabilendosi sui lepini. Ha trascorso la sua vita tra Roma, dove si spostò finita la seconda guerra mondiale e dove Lucio continuò il servizio militare fino al pensionamento, nel 1978, e Norma, dove tornarono nello stesso anno.

“Oggi Iole trascorre le sue giornate con la figlia Elsa e il genero Almo a Latina, ogni tanto torna a viaggiare per andare a trovare l’altro figlio Mario e la nuora Gabriella, a Bologna – raccontano i familiari – Quando arriva la bella stagione torna a trovare le sue amiche di una vita a Norma, dove ha tuttora residenza. Ha cresciuto figli, nipoti e pronipoti a tortellini e tagliatelle, condite con il ragù alla bolognese”.

La donna ha anche alcuni consigli per arrivare a 100 anni in forma: “Rispettarsi, volersi sempre bene, essere sempre di buonumore e mangiare tanta frutta”. Tutto quello che ha fatto lei.