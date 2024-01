Isola pedonale a Latina, il sindaco: “Progetto in fase avanzata di elaborazione”

LATINA – Allo scadere dei termini dell’ultima proroga in scadenza il 31 gennaio 2024 l’amministrazione comunale ha deciso di fissare nel termine improrogabile di sessanta giorni la data ultima di presentazione del nuovo progetto dell’isola pedonale nel centro storico, che non può continuare ad essere quella che è stata finora.

“Il nostro progetto – spiegano il sindaco Matilde Celentano e i capigruppo dei partiti di maggioranza – è già in fase avanzata di elaborazione da parte degli uffici comunali e prevede una perimetrazione, un nuovo arredo degli spazi, l’individuazione di sistemi di compensazione per attenuare i disagi di residenti del centro, oltre a una serie di modifiche dell’assetto attuale degli spazi occupati dall’isola, interventi capaci di venire incontro alle istanze dei residenti e dei commercianti che vivono e operano nell’isola pedonale, dei cittadini che ne fruiscono”.

All’esito dei lavori portati avanti dalla commissione attività produttive sull’isola pedonale, sede in cui sono state ascoltate tutte le parti coinvolte, e cioè commercianti, residenti, associazioni delle categorie produttive, dei consumatori, ambientalisti e proprietari di immobili ad uso professionale, è emerso che l’attuale fase è risultata carente di tutti i presupposti per poter dare un giudizio positivo sulla eventuale continuità della sperimentazione.

Allo stesso tempo, vista la buona riuscita degli eventi recentemente organizzati e vista la volontà dell’amministrazione comunale di riportare servizi al cittadino negli edifici pubblici del centro storico (ufficio anagrafe, ufficio tributi etc) e vista la possibilità in prospettiva di attingere ai fondi Fesr per una più completa riqualificazione del centro storico, emerge quale indirizzo politico della maggioranza la volontà di presentare una proposta progettuale che miri a rendere permanente l’isola pedonale.