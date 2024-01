Parcheggi rosa per donne in gravidanza, i primi due fuori dal mercato annonario

LATINA – Nuovi stalli rosa per la sosta sono in corso di realizzazione a Latina. I primi sono stati disegnati all’esterno del mercato annonario in Via Don Morosini; sono gratuiti e riservati solo a donne alla guida in stato di gravidanza o a genitori bambini fino a due anni. Ora bisognerà convincere gli automobilisti a lasciarli a disposizione di queste categorie.

A darne notizia le consigliere di Fratelli D’Italia Mulè, Baccini e Colonna che esprimono grande soddisfazione e commentano: “I parcheggi rosa sono un sostegno concreto alle donne e alle famiglie. Rispettarle è un segnale di civiltà”

“L’intervento ad opera del servizio trasporti del Comune di Latina, con la premura dell’Assessore competente Gianluca Di Cocco, che ringraziamo unitamente agli uffici per la pronta attivazione, avviene a seguito di una mozione presenta nel Consiglio comunale dello scorso 24 luglio avente come prime firmatarie, le consigliere di maggioranza, e condivisa, vista la trasversalità della tematica, con l’opposizione; un’iniziativa virtuosa che testimonia la sensibilità che questa Amministrazione intende mettere in campo a sostegno delle donne e delle famiglie, tanto da essere inserita nella programmatica di mandato sulle politiche di genere e nel più ampio quadro di politiche a sostegno della famiglia – aggiungono le consigliere ricordando che per i parcheggi rosa il Comune di Latina si aggiudicò un finanziamento 79.500,00 euro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – . I nuovi parcheggi permetteranno di trovare posto più agevolmente soprattutto in quei luoghi di fruizione dei servizi primari ai cittadini quali ambulatori, scuole, uffici pubblici, strutture sportive. Auspichiamo– concludono le consigliere Colonna, Mule’ e Baccini – che la sensibilità dell’Amministrazione, incontri la sensibilità di tutti i cittadini latinensi, confidando nel rispetto degli spazi riservati così come per i parcheggi per disabili, quale più grande segnale di civiltà e in una città realmente inclusiva ed equa”.