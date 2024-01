Quindici mesi per realizzare Ponte Sisto, tra Terracina e il Circeo

LATINA – E’ stato presentato ieri dal prefetto di Latina Maurizio falco, insieme all’ingegner Marco Moladori di Anas, al responsabile della Viabilità della Provincia Massimo Monacelli e ai vice sindaci dei Comuni di Terracina e San Felice Circeo, il progetto che vedrà la creazione di un nuovo Ponte che collegherà i due comuni, in luogo di quello provvisorio. Il ponte Sisto sarà uno snodo molto importante per l’economia e il turismo della zona. I tempi sono celeri, tre mesi per la progettazione, un anno per la realizzazione, al costo di 3 milioni di euro stanziati da Comuni e Provincia.

I due Comuni hanno già preparato il protocollo di intesa che dovrà essere firmato nei due consigli comunali, ma l’iter è già iniziato e per il Prefetto Falco si tratta di un’opportunità molto importante anche in vista del Giubileo di Roma: “Latina deve farsi trovare pronta. Vigliamo essere di supporto alla Capitale e ci stiamo organizzando per farci trovare preparati. I temi sono tanti, oltre alla viabilità, al momento deficitaria per ospitare un flusso importante di turisti, c’è la sanità e la raccolta rifiuti”.

ASCOLTA IL PREFETTO FALCO

“Abbiamo accolto con entusiasmo le sollecitazioni a creare un’intesa con i due Comuni perché si potesse replicare quanto fatto per Ponte Badino. Ci sono degli step temporali che prevedono una progettazione da concludere entro 3 mesi e siamo già avanti con alcune attività. Per la messa a terra dell’opera ci siamo dati un anno di tempo dopo la progettazione. Possiamo arrivare così a obiettivo prestigioso”, ha detto l’ingegnere Anas Moladori.

ASCOLTA