Terracina, sono partiti i primi interventi per le strade in sicurezza

TERACINA – In attesa della definitiva aggiudicazione dell’appalto per gli interventi sulla rete stradale di Terracina, sono partiti i lavori preannunciati per intervenire intanto sulle situazioni di pericolo più evidente. Gli interventi, iniziati questa mattina, proseguiranno fino al termine del mese di gennaio e arriveranno ad interessare l’intero territorio comunale.

È chiaro che le situazioni più gravi potranno essere affrontate solo con l’appalto quadro di oltre 4 milioni, in attesa di aggiudicazione, per evitare di impiegare risorse in lavori che potrebbero poi risultare non completamente soddisfacenti.

Gli attuali interventi in corso, con asfalto a caldo, profilatura e compressione a bitume, sono sicuramente migliori rispetto a quelli di asfalto a freddo in sacchi.

«Stiamo procedendo come avevamo annunciato. Abbiamo deciso questo tipo di intervento per rispondere intanto in maniera immediata alle criticità, in attesa che venga aggiudicato l’appalto che indubbiamente avrà un impatto estremamente positivo sull’intera Città», ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice.

«La nostra rete stradale è sempre stata una delle nostre priorità. Il nostro obiettivo è che sia interamente funzionale e ancor più in sicurezza, per questo abbiamo deciso questi interventi immediati in attesa dei lavori stabiliti dall’appalto di oltre 4 milioni di euro», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.