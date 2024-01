Test di medicina illegittimo, il Tar del Lazio annulla i criteri utilizzati per le prove di ammissione 2023-2024

LATINA – Il Tar del Lazio boccia i test utilizzati per la selezione d’ingresso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, perché non in grado – dicono i giudici – ad assicurare la selezione dei candidati più meritevoli. Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio dà così ragione ai 3500 esclusi che hanno presentato ricorso attraverso lo studio legale Leone-Fell, mentre vengono fatte salve le posizioni di chi, avendo superato il punteggio richiesto, è entrato nella graduatoria (nazionale) e si è poi iscritto nella sede assegnatagli. Il Ministero in attesa della pronuncia aveva sospeso già il test per il prossimo anno accademico previsto a febbraio. I giudici non hanno invece accolto la richiesta di immatricolazione dei concorrenti in sovrannumero né il risarcimento danni.