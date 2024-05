Soccorso sulla falesia della Montagna Spaccata, salvati tre rocciatori

GAETA – Soccorso nel pomeriggio di domenica 5 maggio sulla Montagna Spaccata a Gaeta. Dopo l’allarme dato dalla Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Latina sono intervenuti per tre rocciatori in difficoltà sulla famosissima e spettacolare falesia. La Sala operativa ha attivato la squadra territoriale e gli specialisti del nucleo nautico oltre al reparto volo di Ciampino con l’elicottero drago 159. Poco dopo, il personale specialista nautico intervenuto è riuscito a recuperare i tre rocciatori in difficoltà che sono stati riportati a terra e affidati al 118 in via precauzionale.