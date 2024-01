Urbanistica e Sport, in commissione congiunta l’idea di impianti alla ex Rossi Sud e all’Intermodale

LATINA – Nella commissione congiunta Urbanistica e Sport del Comune di Latina si è parlato di un progetto molto ambizioso che riguarda sia la carenza di impianti sportivi sul territorio, sia il recupero di siti dismessi. L’idea è quella di trasformare sia la Ex Rossi Sud, sia l’intermodale in due poli sportivi. Nella prima potrebbe sorgere lo stadio cittadino, a Latina Scalo invece un Campus Universitario con un palazzetto dello sport e la piscina comunale. “Le idee ci sono, ora dobbiamo essere bravi a metterle in campo”, ha spiegato il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia, Mauro Anzalone.

ASCOLTA