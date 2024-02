Carrozziere di Priverno senza autorizzazioni, denuncia e sequestro del locale da parte dei Carabinieri

PRIVERNO – I carabinieri forestali di Priverno hanno scoperto che un carrozziere del posto era sprovvisto dell’autorizzazione unica ambientale, certificazione obbligatoria per lo svolgimento dell’attività. L’uomo, sprovvisto di autorizzazioni per lo scarico di acque reflue e per l’emissione di fumi e gas, è stato accusato anche di gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per lui è scattata la denuncia, insieme al sequestro del locale e ad una sanzione di oltre 4mila euro.