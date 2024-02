L’altra storia di Latina, Gino Clerici, Gina Piazza, don Alessandrini

LATINA – Si intitola L’altra storia di Latina, l’evento che si terrà il 7 febbraio, alle 18.30, al GEENA “per riflettere insieme – spiegano Gianmarco Proietti e Graziano Lanzidei – sugli episodi storici dimenticati o nascosti, cruciali per comprendere davvero la nostra identità come comunità e la nostra città. Episodi in controtendenza alla narrazione nostalgica e tossica degli anni ’90”.

Dalla bonifica di Gino Clerici, alla deportazione di Gina Piazza, dal coraggio di don Alessandrini, alla revoca della cittadinanza a Mussolini fino alla ridenominazione di Parco A. Mussolini. “Solo alcune delle tantissime storie riportate alla luce negli ultimi anni nel dibattito politico. Un evento aperto a tutte e a tutti, a chiunque voglia avere qualche spunto in più per continuare a ragionare sulla città, alle persone che desiderano riflettere insieme su come è possibile uscire da questo vicolo cieco ideologico che grava su Latina”, concludono gli organizzatori.