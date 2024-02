Latina Scalo, 24enne trovato in possesso di hashish durante una perquisizione

LATINA SCALO – Nella notte di sabato i Carabinieri hanno denunciato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un ragazzo di 24 anni residente a Latina che, nel corso di un controllo della circolazione stradale, è stato fermato alla guida della sua auto e trovato in possesso, di tre involucri di hashish. In una successiva perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato altri circa 40 grammi della stessa sostanza.